DIALOGUE POLITIQUE ET REVISION DU CODE ELECTORAL – Le Crd clashe Macky

Telle est la première lecture du dialogue politique et de la révision du Code électoral que le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) a consignée dans une déclaration en date d’hier, jeudi 8 juillet 2021. Et de citer dans la foulée ces points politiques d’enjeu que Macky Sall a occultés : « la question du bulletin unique, la caution pour les élections locales, les articles L31 et L32 qui constituent de fait un moyen de confiscation permanente des droits civils et politiques de Karim Meissa Wade, de Khalifa Ababacar Sall, d’Abdoul Mbaye et très prochainement d’autres leaders de l’opposition démocratique entre les mains de Macky, qui en use et en abuse ».

Et le texte du Crd de poursuivre : « D’ailleurs, les auditeurs du fichier électoral comme leurs homologues du processus électoral avaient dénoncé les deux dispositions et recommandé leur réécriture à défaut de les supprimer de la loi électorale ».

Pour Abdoul Mbaye et cie ; « Il est devenu manifeste que depuis son accession au pouvoir, Macky Sall a toujours utilisé l’État pour légaliser ses penchants sectaires, fascistes et claniques. Emprisonnant à tour de bras, excluant sans aucune dose de vergogne, il a détruit tous les consensus démocratiques qui ont fait la stabilité légendaire de notre pays ».

Pis, selon le Crd, « Aujourd’hui, avec des lois qu’il a commanditées, à l’image des articles L31 et L32 du Code électoral devenus L29 et L30, il poursuit cette logique d’écarter de la compétition électorale des adversaires politiques qu’il ne peut battre aucunement que par cette sordide manière aux antipodes des règles élémentaires de démocratie ».

En conclusion, le Crd a tenu à attirer l’attention « qu’en persistant dans cette voie de l’exclusion et de la persécution, Macky Sall pousse l’opposition et les forces vives de la nation à investir la seule voie qui s’offre à elles à savoir la confrontation ». D’où l’appel final lancé à l’endroit de tous par le Crd : « Il faut arrêter Macky Sall pendant qu’il est encore temps; autrement, il conduira notre pays vers des lendemains incertains ».

M DIENG

SUDONLINE