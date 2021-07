Messi-Neymar en finale de la Copa America, au firmament du foot sud-américain

Cette confrontation galactique entre les deux grands favoris du tournoi est l’occasion pour Neymar et Messi de décrocher enfin un premier titre majeur en sélection, atout décisif pour remporter le Ballon d’Or dont la course reste très ouverte cette année.

Et tant pis si “Ney” et “Leo” nourrissent une amitié sincère depuis les quatre saisons passées par le Brésilien au Barça (2013-2017): aucun des deux ne fera de sentiment samedi, conscient de l’opportunité d’écrire enfin l’histoire en sélection.

“Le meilleur joueur que j’ai jamais vu jouer”

“Je l’ai toujours dit, (Messi) c’est le meilleur joueur que j’ai jamais vu jouer. C’est un grand ami, mais nous sommes en finale, nous sommes rivaux maintenant et je veux gagner, je veux obtenir ce titre parce que ce serait aussi mon premier”, a déclaré “Ney”. Blessé, il avait manqué la Copa America-2019 remportée par le Brésil.

Pour Messi (34 ans), meilleur buteur et passeur du tournoi avec quatre buts et cinq passes décisives, cette finale est l’une des dernières occasions de remporter un titre avec l’Argentine, ultime défi qui fuit toujours le sextuple Ballon d’Or.

Echecs à répétition

En plus d’avoir partagé le même vestiaire, les deux amis ont en commun des échecs à répétition dans les grandes compétitions internationales. Cette finale est, pour Messi, l’occasion de briser la malédiction après quatre finales perdues (Mondial-2014, Copa America 2007, 2015 et 2016) et d’en finir avec une disette interminable de son pays qui n’a pas remporté de trophée depuis la Copa America de 1993.