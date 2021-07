Mick Jagger enfreint les règles pour assister à un match de l’Euro

Mick Jagger, le leader des Rolling Stones, passe la majeure partie de l’année en France, dans la vallée de la Loire, où il vit avec sa petite amie Mélanie et son fils Deveraux. Mais mardi, il a pris l’avion pour Londres afin d’assister à la demi-finale de l’Euro entre l’Angleterre et le Danemark, qui avait lieu le lendemain. Selon les règles, il aurait dû rester en quarantaine pendant dix jours avant de sortir. Mais l’artiste n’en a pas tenu compte et a assisté au match à Wembley. Une entorse qui pourrait lui coûter 11.637 euros d’amende.