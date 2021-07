REINSERTION PAR L’EMPLOI OU LA CREATION D’ENTREPRISE – Plusieurs projets de Sénégalais de retour de

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et les autorités sénégalaises accompagnent des Sénégalais de retour de France dans des projets de réinsertion par l’emploi ou par la création d’entreprise. C’est dans ce cadre que s’est tenu hier, jeudi 8 juillet 2021, en présence du Directeur général de l’OFII venu de Paris, Didier Leschi, un comité de sélection ayant permis de valider des projets de Sénégalais de retour de France, informe un communiqué. Au total 5 projets ont été validés à ce titre. Il s’agit de «La création d’une société́ d’élevage et de commercialisation de poulets de chair à Diass (Thiès). Ce projet avicole est porté par un entrepreneur parti en France dans l’espoir d’y mener une carrière de footballeur professionnel et revenu après un séjour de 2 ans» ; «Le soutien d’un projet agricole à Ourossogui (Matam) présenté par un Sénégalais quadragénaire. Après une analyse lucide de sa situation, le bénéficiaire revient au pays avec un projet mûrement réfléchi et des équipements pour valoriser son exploitation agricole. L’aide au démarrage de l’OFII vient en appui aux investissements déjà réalisés par le promoteur» Il y a aussi le projet de «La création d’une entreprise de promotion immobilière à Dakar par une jeune diplômée, ancienne étudiante en France et bénéficiaire de la convention OFII/ADEPME. Un accompagnement conjoint, de l’OFII et de l’ADEPME, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération franco-sénégalaise (PAISD)» ; «La validation de l’aide ̀a l’emploi d’un «Jeune professionnel» relevant de l’Accord franco- sénégalais de 2001. Ce dernier après une montée en compétence en France dans son domaine d’activité́, est accompagné vers un emploi salarié à son retour au Sénégal avec la prise en charge d’une partie de son salaire pendant 12 mois». Et, «Enfin, la création d’un commerce de produits alimentaires à Goudiry (Tambacounda) par un sexagénaire qui fait le choix de rentrer au pays afin de s’assurer une retraite calme et paisible auprès des siens», précise-t-on dans le document. À cette occasion, Didier Leschi, Directeur général de l’OFII, a déclaré qu’au Sénégal «beaucoup d’efforts sont faits en direction des personnes en fin de parcours migratoire pour les aider à revenir dans leur pays natal dans les meilleures conditions, et ce, quel que soit leur statut.» Il a notamment rappelé l’existence de la convention de l’OFII avec l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) qui permet aux étudiants sénégalais d’être appuyés ̀a la fin de leurs études en France dans leur retour au pays. Une convention qui s’inscrit dans le cadre du Programme sénégalais d’appui aux initiatives de solidarité et de développement (PAISD). Suffisant pour que M. Leschi invite «toute personne intéressée par cette convention ou désireuse de vérifier son éligibilité à contacter directement l’OFII à l’adresse suivante : ofiisenegal@ofii.fr» Amadou François Gaye, le Directeur général d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE), magnifiant la coopération franco-sénégalaise et l’accompagnement de l’OFII pour nos compatriotes désireux de rentrer au pays par la création d’entreprise ou par l’emploi, a relevé que «ce dispositif permet ainsi une réinstallation dans le pays, dans une dynamique qui favorise une meilleure réintégration sociale et professionnelle après un séjour à l’étranger». Non sans insister sur la «nécessité de vulgariser ces différents dispositifs qui peuvent changer des vies et permettre valablement aux bénéficiaires notamment les jeunes diplômés désireux de contribuer activement au développement du Sénégal de bénéficier de tout l’accompagnement nécessaire pour préparer et réussir leur projet de retour, contribuant ainsi à cette perspective qui vise à favoriser la contribution des jeunes au développement socio-économique du pays». Le comité de sélection de ces projet, présidé par l’Ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot et le Directeur général de la DGASE, Amadou François GAYE, était représentatif des publics accompagnés par l’OFII et ses partenaires français (Service de coopération et d’action culturelle-AFD) et sénégalais (DGASE, DER, DCT, ANPEJ, ADEPME, FAISE, Direction de l’Emploi) Maïmouna DIAO (Stagiaire)