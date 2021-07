Émeutes de mars : Macky rancunier ?

Le chef de l’Etat aurait la mémoire longue. Son ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, affirme qu’il n’a pas oublié les émeutes du mois de mars qui ont ébranlé son régime.

C’est pourquoi, d’après lui, il cherche- rait à se venger non seulement du leader de Pastef dont l’arrestation a mis le feu aux pou- dres en déclenchant ces violentes émeutes, mais de toute l’opposition. «Macky Sall ne cherche pas seulement à se venger de Sonko mais de toute l’opposition», écrit le fon- dateur de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act). «Il cherche également à prouver aux marabouts impliqués pour une solution à la crise de mars dernier qu’ils se sont trompés dans leur analyse et les concessions à lui demandées», poursuit Abdoul Mbaye.

Ce dernier fait certainement allusion à la modification du code pénal et du code de procédure pénale, mais également au nouveau code électoral qui exclut tou- jours Karim Wade et Khalifa Sall à la course à l’élection présidentielle.

Charles G. DIENE