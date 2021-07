Le format de l’Euro n’a pas convaincu le patron de l’UEFA: “Nous ne le referons pas”

Le Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin n’a pas franchement apprécié le format de l’Euro du soixantenaire, organisé dans onze villes européennes différentes. “Trop compliqué à organiser et pas tout à fait juste”, a-t-il estimé dans un entretien accordé à la BBC.

Simple coïncidence ou résultat d’un véritable avantage sportif? Les quatre nations qui ont disputé les demi-finales de l’Euro 2020, avaient joué leurs trois matchs de la phase de poules de l’Euro à domicile. Finaliste, l’Angleterre disputera même son sixième match sur sept à Wembley, dimanche soir. Pendant ce temps-là, d’autres prétendants au titre, comme la Belgique ou le Portugal, ont énormément voyagé.

Le format de cet Euro a d’ailleurs fait débat depuis le coup d’envoi de la compétition. Même le Président de l’UEFA n’est pas franchement convaincu. “Le refera-t-on? Je ne soutiendrai pas l’idée en tout cas. C’est trop compliqué à organiser et ce n’est pas tout à fait juste: certaines équipes ont dû faire plus de 10.000 kilomètres durant l’Euro et d’autres moins de 1000.”

“Ce n’est pas juste non plus pour les supporters”, argumente encore Aleksander Ceferin. “Certains supporters devaient être à Rome pour voir leur équipe jouer et quelques jours plus tard à Bakou. L’idée est intéressante, mais à côté, il y a la mise en œuvre. Et je ne pense pas que nous le referons.”

