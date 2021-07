Ces destinations de vacances qui serrent la vis face au Covid

La Grèce, la France et l’Espagne, destinations de vacances très prisées des touristes, renforcent les règles relatives au Covid. Les pays prennent ces mesures en raison de la forte augmentation du nombre d’infections.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé hier qu’en Grèce, seules les personnes entièrement vaccinées seront les bienvenues dans les restaurants et les bars. Mitsotakis a également annoncé que tous les employés des maisons de repos pour personnes âgées devront être vaccinés. Ceux qui refusent seront suspendus à la mi-août. Le personnel hospitalier, tel que les médecins et les infirmières, aura jusqu’au 1er septembre pour se faire vacciner. Il y aura également une obligation de vaccination pour certains groupes professionnels.

À partir de vendredi, et jusqu’à fin août, les lieux de divertissement, les bars, les cinémas et théâtres, et tous les lieux fermés, accueilleront uniquement des personnes vaccinées.

“Le pays ne va pas se refermer à cause de l’attitude de certains”, a insisté Kyriakos Mitsotakis.

La France adapte également ses règles. Par exemple, le vaccin deviendra obligatoire pour tous les travailleurs de la santé et, à partir du mois d’août, les résidents (ou les touristes) devront être en mesure de présenter un certificat de vaccination (ou un test corona négatif) avant de se rendre dans un café ou un restaurant. Le laissez-passer sera également requis dans les trains ou les avions.

Couvre-feu

Les régions touristiques espagnoles de Catalogne et de Valence mettent également en place de nouvelles mesures pour contenir la dernière vague du coronavirus. En Catalogne, toutes les activités publiques doivent se terminer à 00h30. En outre, vous êtes autorisé à vous réunir avec un maximum de dix personnes, que ce soit en privé ou en public.

Dans la région de Valence, au sud de la Catalogne, un couvre-feu a été déclaré pour plus de trente villes. Le couvre-feu, de 1 heure à 6 heures du matin, s’applique également à la capitale régionale Valence, troisième ville d’Espagne après Madrid et Barcelone. Tous les rassemblements sont limités à un maximum de six personnes.

Auparavant, le gouvernement de Malte avait annoncé qu’à partir de mercredi, il refuserait tous les visiteurs qui ne sont pas entièrement vaccinés contre le Covid-19. La Commission européenne a demandé des éclaircissements au gouvernement maltais sur le refus des visiteurs non vaccinés.