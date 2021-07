Hydrocarbures: la campagne de forage des puits du champ Sangomar démarre dans la semaine

Woodside Energy Senegal B.V. (Woodside) et son partenaire la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) prévoient de démarrer, cette semaine, la campagne de forage des puits de la Phase 1 du Développement du champ Sangomar, situé au large des côtes sénégalaises, informe une note parvenue à notre rédaction.

Le démarrage de la campagne de forage constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la Phase 1 du Développement du champ Sangomar. Le forage des puits sera effectué par deux navires de forage: l’Ocean BlackRhino et l’Ocean BlackHawk. L’Ocean BlackRhino est arrivé le 8 juillet 2021 dans les eaux sénégalaises et l’Ocean BlackHawk arrivera à la mi-2022. Une flotte de trois navires de ravitaillement et de trois hélicoptères supportera les navires de forage en assurant le transport des matériaux, équipements et personnel nécessaires à la campagne. Les navires de ravitaillement opéreront à partir de la base logistique de la société Senegal Supply Base (SSB) située au Mole 1 du Port Autonome de Dakar (PAD), précise la même source.

La participation de Woodside dans la joint-venture RSSD est de 82 % pour la zone d’Exploitation de Sangomar (avec une participation de 18 % pour PETROSEN) et de 90% pour le reste de la zone d’évaluation RSSD (avec une participation de 10 % pour PETROSEN), rappelle la note.