«Il faut laisser les basses et petites querelles de côté», Diome réplique…

Les articles L31 et L32 du code électoral, freins à la participation de Karim Wade à la présidentielle, ont été au cœur des débats, hier lundi, lors du vote de la réforme du code électoral. Le ministre de l’Intérieur s’est expliqué sur la question, non sans faire quelques précisions.

«Les articles L30 et L31 du code électoral, qui doivent être changés, aujourd’hui devenus dans le projet les articles L29 et L30, n’ont pas connu d’évolution depuis 1992. Ça et là, on a voulu faire croire qu’il y a l’introduction d’une nouvelle disposition affectant une nouvelle condamnation ou des mois de sursis. Mais c’est comme si on parlait d’un autre texte.

En tout cas, pour le texte qui est soumis à votre examen aujourd’hui, il n’y a pas de modification, ce sont les mêmes dispositions depuis 1992. Elles ont fait l’objet de discussion au niveau du dialogue, elles n’ont pas été actées comme points d’accord. Tous les points qui n’ont pas fait l’objet d’accord ont été mis de côté. Et la dernière compréhension qu’il faut en avoir, c’est qu’en l’état, ils n’ont pas changé.

J’ai vu, entendu et bien compris les préoccupations de certains en essayant de créer un lien entre ces articles et certaines personnes. Mais nous ne saurions limiter le débat à une question de personnes. Nous restons sur les principes. Mais si, il y a des interpellations que nous pouvons bien comprendre, il faut s’élever au rang des principes.

Un débat n’est utile que lorsqu’on s’élève au rang des principes. Un auteur l’avait opportunément qualifié de grande querelle. Il faut y aller pour discuter des grandes querelles et laisser les basses et petites querelles de côté.”

felixdiomeréplique