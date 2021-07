Cannes, le cinéma et le climat: l’Indien Rahul Jain secoue avec un film choc sur la pollution

« Je n’appellerais pas ça un film “no futur”, mais c’est un film sur la peur de ne pas avoir un avenir », affirme le réalisateur indien Rahul Jain, 30 ans. Sélectionné pour la nouvelle section « Cinéma pour le climat » du Festival de Cannes, Invisible Demons documente la pollution terrifiante du sol, des eaux, de l’air et des corps à New Delhi.

RFI : Invisible Demons commence dans un parc, on entend les oiseaux, regarde les plantes, mais très vite la pollution aura tout envahi. Pourquoi était-il urgent pour vous de faire ce film ?

Rahul Jain : Je pense que j’arrive un peu tard pour ce rendez-vous [le mouvement écologique, ndlr], mais il est grand temps de trouver des moyens pour exprimer des sentiments, des impressions, des expériences sur la perte de notre relation avec le monde naturel. J’ai grandi dans l’une des plus grandes villes du monde, New Delhi, en pensant que mon eau venait d’un robinet et non d’une rivière. Quand je grandissais, on a commencé à se poser des questions comme : nous sommes l’espèce qui est si fondamentalement déconnectée des choses nous ayant fait pendant les derniers millions d’années. Ce changement s’est produit si rapidement au cours du siècle dernier.

Avez-vous vécu aussi une expérience personnelle qui vous a fait évoluer ?

Lorsque je suis tombé malade en rentrant à Delhi, après un mois de randonnée dans les montagnes, j’ai vu Delhi depuis l’avion – qui produit aussi beaucoup de pollution. J’ai vu ma ville natale recouverte d’une épaisse couverture de fumée grise et noire. Cela m’a fait quelque chose.

Quand j’étais jeune, chaque trajet pour aller à l’école durait une heure. J’avais l’habitude de voir des rivières remplies d’écume. En grandissant, la taille de ces îles d’écume sur la rivière augmentait aussi. Je continuais à penser que le monde allait faire quelque chose, mais, aujourd’hui, je suis devenu adulte et cela s’est encore empiré. Donc, j’essaie de m’exprimer en tant que cinéaste, peut-être c’est le moyen d’aider à ma façon. Aujourd’hui, je suis jeune, s’il y a un moment où je peux le faire, c’est maintenant.

Dans le film, vous vous présentez comme un enfant de l’air conditionné qui n’a jamais de sa vie vu une rivière propre. Unvisible Demons, est-ce un film no futur ?

Je n’appellerais pas ça un film no futur, mais c’est un film sur la peur de ne pas avoir un avenir. La peur de ne pas savoir si j’aurai un endroit pour respirer et me nourrir sainement du monde qui m’entoure.

Dans le film, une journaliste de la chaîne d’information de New Delhi (NDTV) fait tous les jours des reportages sur la pollution, mais rien ne change. Qu’est-ce qu’un documentaire présenté au Festival de Cannes peut faire ou changer ?

Je ne sais pas ce qu’un film à Cannes peut faire ou changer. En revanche, j’aimerais croire peut-être à ce qu’un film peut faire à l’individu, juste en tenant compte à quel point des films m’ont profondément affecté. À mon avis, c’est le plus grand changement qu’une œuvre d’art puisse provoquer. Elle peut pousser l’individu à penser et à ressentir différemment.

Le film révèle une réalité apocalyptique : des montagnes d’ordures, des rivières de bulles chimiques, une pollution de l’air aussi forte que le brouillard, des autoroutes à cinq voies totalement bouchées de voitures. Pourquoi vous faites réagir uniquement des gens simples ou pauvres sur la pollution, pourquoi n’avez-vous pas interrogé aussi des politiciens ?

Si vous pointez un doigt vers quelqu’un, vous pointez en même temps quatre doigts vers vous. Je n’ai pas l’intention d’impliquer explicitement une personne. Je pourrais aussi blâmer une organisation ou une entreprise, mais je voulais aborder le problème de façon plus systémique. Ce n’est pas comme si une seule personne était responsable. Je voulais trouver un moyen pour que les gens se posent des questions. C’est là où le film veut en venir. Il ne dit pas : ils ont fait ça. Le film naît de cette sorte d’impuissance.

Nous voyons les gens souffrir, mais aussi prier. En même temps, un homme nous prévient : « Tout a changé, même les dieux ont changé. » Avez-vous le sentiment que les gens aussi ont changé ? Les gens qui souffrent, se mobilisent-ils pour changer les choses ?

J’aimerais croire qu’on vit dans un monde où les gens changent. Pour la simple raison que moi aussi, j’ai changé au cours des cinq dernières années. J’espère que nous avons tous la capacité de changer. Sinon, ce serait un monde triste.

Votre film fait partie de la première sélection de sept films environnementaux au Festival de Cannes, le programme Cinéma pour le climat. Au même moment, le Centre national du cinéma (CNC) en France a annoncé un plan Action !. À l’avenir, seuls les films publiant leur bilan carbone pourront bénéficier de subventions. Êtes-vous pour une obligation d’un bilan carbone lors de la préparation ou du tournage d’un film ?

Absolument. Je pense que la façon dont nous nous comportons devrait être motivée par le changement climatique. Tout ce que nous considérons comme essentiel pour être en vie doit être réorienté et adapté aux lois de la biosphère qui est en danger. Beaucoup de choses avec lesquelles nous avons grandi au XXe siècle en les considérant comme « normales », nous devons les abandonner comme une mauvaise habitude.

Vous allez afficher le bilan carbone de vos films ?

Absolument. Bien sûr, comme dit Jean-Luc Godard : « Les cinéastes aiment être hypocrites ». Mais je ferai de mon mieux pour trouver un moyen de libérer le moins de carbone possible lors de la réalisation d’un film. Je suis vraiment heureux que le CNC ait pris cette mesure. Je ne peux que me réjouir de voir que la France, qui a eu une si grande influence sur l’histoire du cinéma, prenne cette nouvelle mesure audacieuse et cruciale.

À Cannes, les professionnels du monde entier voient votre film. Qui verra le film en Inde ? Sera-t-il distribué sur des plateformes ou dans des salles de cinéma ?

Ce n’est pas encore décidé. Mais je suis convaincu que l’endroit, les personnes et la manière de voir un film font aussi partie du film lui-même. C’est une question essentielle, mais gravement hors de mon contrôle.

Est-il difficile de vendre en Inde un film sur les crises écologiques ?

Je n’ai jamais vu un film comme celui-ci. Donc, j’espère qu’il ne sera pas difficile de vendre un film comme celui-ci. J’espère que les gens ont envie d’entendre et de voir la vérité sur ce qu’ils vivent tous les jours.