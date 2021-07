Contents de la fin d’année: Des élèves déchirent cahiers et blouses d’autres enchaînent par des.

Triste. Cette vidéo au CEM de Hann a choqué tous ceux qui l’ont visionnée. Elle montre toute la désolation dans une société qui n’a quasiment plus de repères, si on peut parler d’éducation. Des élèves qui jubilent après l’annonce de la fermeture des classes en déchirant leurs cahiers.

Ne serait-ce que le geste, c’est hilarant, non sans oublier le saccage des classes. D’autres écoles ont une ribambelle de masques comme pour narguer les surveillants et ou professeurs qui leur imposaient le port et les mesures barrières durant l’année scolaire.

