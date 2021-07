Mise en place du permis à points

La réforme du Code de la route examinée en Conseil

Au titre des textes législatifs et règlementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant Code de la route. Ça annonce l’effectivité du permis à points initialement prévue en janvier 2018. Avec le permis à points, le gouvernement espère réduire «les comportements dangereux» de certains conducteurs, même s’il reconnaît qu’il y d’autres facteurs «accidentogènes» comme la mauvaise qualité et le défaut d’éclairage d’une partie du réseau routier national. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route font 26 morts par heure en Afrique.

Il y a quelques jours, le député Alioune Souaré, responsable des Libéraux démocrates républicains (Ldr/Yeesal), membre de la majorité, a, à cet effet, saisi le président de l’Assem­blée nationale, Moustapha Niasse, par lettre, en juin dernier pour modifier la loi 2002/ 30 du 24 décembre 2002 portant Code de la route instituant le permis à points.

