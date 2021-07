Guy Marius Sagna encore arrêté !

iGFM (Dakar) Guy Marius Sagna a été une nouvelle fois arrêté, ce vendredi, à Dakar, renseigne la TFM dans son édition en wolof de 19h30.

Selon la TFM, l’activiste ainsi que cinq femmes ont été arrêtés devant le Ministère de la Justice sis au Budling administratif. Il avaient effectué le déplacement pour déposer une lettre de protestation qui dénonce un « deux poids deux mesures » dans le traitement judiciaire de l’affaire de la Saisie importante de drogue (plus de 1000 kilogrammes) en 2019, qui impliquait des Sénégalais et d’autres nationalités. Guy Marius Sagna et ses camarades dénoncent le fait que les détenus sénégalais dans cette affaires soient toujours en prison contrairement aux coaccusés italiens et allemands qui ont retrouvé la liberté.