Inondations en Allemagne: les politiques sur le front du climat et des prochaines élections

En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, les averses doivent cesser ce week-end, mais partout fleuves et rivières ont débordé et tout emporté sur leur passage: des maisons, des voitures et des vies aussi. Au moins 153 personnes au total ont trouvé la mort dans ces inondations dont 133 en Allemagne. Dans l’ouest du pays, dévasté, l’émotion est grande au sein de la population, mais aussi parmi les responsables politiques car 2021 est une année électorale.

avec notre envoyé spécial à Bad Neuenahr, Pascal Thibaut- RFI La catastrophe de cette semaine rappelle avec un bilan humain bien plus lourd cette fois les inondations importantes qu’avait connues l’Allemagne en 2002 et en 2013. A chaque fois, il s’agissait comme en 2021 d’une année électorale. Il faut donc pour les responsables trouver la juste mesure pour ne pas être accusés d’un côté d’un manque d’empathie, de l’autre d’exploiter l’événement à des fins politiques. #BadNeuenahr hier soir #inondations pic.twitter.com/K3kRMoBe1P — Pascal Thibaut (@pthibaut) July 16, 2021 En première ligne, ce qui est normal, figurent les responsables des deux régions concernées, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie du Nord-Westphalie. Ce deuxième Land est dirigé par Armin Laschet, le président de la CDU, candidat à la chancellerie. Ces deux régions veulent mettre en place des aides directes et rapides. Angela Merkel a participé hier vendredi, en ligne, à une réunion du gouvernement de Rhénanie-Palatinat. Elle pourrait se rendre sur place. Le ministre des Finances, Olaf Scholz, candidat à la chancellerie pour les sociaux-démocrates était lui jeudi sur le terrain. Il doit présenter mercredi en conseil des ministres un plan d’aide du gouvernement. En 2013, un fonds de huit milliards d’euros pour huit régions concernées avait été mis en place. La candidate des Verts à la chancellerie Annalena Baerbock, sur la défensive après de nombreuses critiques, veut se rendre sur le terrain mais sans y associer la presse pour ne pas être accusée de récupération politique. Le dérèglement climatique au cœur de la campagne des législatives Plus que jamais l’environnement et les conséquences du réchauffement climatique vont figurer au cœur de la campagne électorale qui commence. Le ministre de l’Intérieur conservateur a estimé que ces changements expliquaient la catastrophe actuelle. Armin Laschet, qui ne s’est pas illustré dans le passé comme un foudre de guerre en matière de protection de l’environnement, estime qu’il faut renforcer les efforts sur ce dossier. C’est aussi ce qu’a déclaré plus solennellement le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, qui sera à la mi-journée ce samedi sur le terrain. Les experts réclament une meilleure prévention pour éviter de telles catastrophes, des mécanismes d’alerte plus efficaces et à long terme un engagement plus résolu contre le réchauffement climatique.