Jennifer Lopez enflamme la Toile avec le clip de son nouveau titre « Cambia El Paso »

En pleine promotion de son nouveau titre Cambia El Paso en collaboration avec Rauw Alejandro, Jennifer Lopez a mis ses fans en ébullition avec la parution du clip en fin de semaine dernière. Et pour les remercier de leur ferveur alors que la vidéo enchaîne les millions de vues sur YouTube, la chanteuse de 52 ans a posté une petite séquence tirée du tournage de la vidéo.

On y voit la star affublée du short en jean et du soutien-gorge argenté qu’elle porte dans le clip en train remuer les hanches une canette de soda à la main. « Tout ce qu’elle veut c’est juste danser, danser, danser !!! », a-t-elle écrit en légende… tout en faisant la promotion d’un soda aux supposées vertus probiotiques.

Elle a obtenu un déferlement de déclarations d’amour de la part des internautes en retour, l’un d’entre eux ayant même commenté : « Veux-tu m’épouser@JLO ? » Mais malheureusement pour ce dernier, tout porte à croire que le cœur de la star est déjà pris.

Au top

Les récentes retrouvailles entre Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent de plus en plus sérieuses, même si la star, qui vient tout juste de rompre ses fiançailles avec Alex Rodriguez, ne veut rien précipiter.

Elle a récemment confié ne « jamais s’être sentie aussi bien ». On lui souhaite que ça dure !