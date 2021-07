L’Italie envisage de se porter candidate pour l’Euro 2028 ou la Coupe du monde 2030, à condition d’améliorer ses stades.

Championne de l’Euro 2021, il y a quelques jours, l’Italie envisage une candidature pour accueillir l’Euro 2028 ou la Coupe du monde 2030, selon une déclaration faite jeudi 15 juillet par le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina.

« Nous évaluerons une candidature de l’Italie au Championnat d’Europe 2028 et à la Coupe du monde 2030, à l’occasion du centenaire de la compétition. Pour cela, nous devons améliorer les conditions d’accueil des stades. Si nous ne réinvestissons pas dans les infrastructures, nous ne pourrons jamais aspirer à organiser un si grand événement. » dit-il.

Certaines enceintes italiennes sont restées dans leur jus depuis la Coupe du monde 1990, dernière compétition majeure organisée par l’Italie seule.

« Nous devons faire les choses rapidement. Pour moi, on ne peut pas envisager d’être candidats en se disant : nous avons les stades, et si vous nous attribuez l’événement, alors nous les améliorerons ensuite. Ce n’est pas comme ça que ça marche. », a ajouté Gravina.

L’Espagne et le Portugal pour le Mondial 2030

Si elle décide de se lancer dans ce challenge, l’Italie aura de la forte concurrence s’agissant de la Coupe du monde 2030. L’Espagne et le Portugal sont déjà candidats ensemble. L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay ont aussi annoncé une candidature commune, la Bulgarie, la Grèce, la Serbie et la Roumanie y pensent aussi, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a soutenu un ticket Royaume-Uni/Irlande. Le processus d’appel à candidatures démarre officiellement en 2022, et les pays hôtes seront choisis par la FIFA en 2024.

