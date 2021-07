Palme d’Or pour le film choc “Titane”, gros cafouillage pendant la cérémonie

Spike Lee a saisi sa “seconde chance” et s’est excusé d’avoir cafouillé. Il annonce: “La Palme d’Or…” À nouveau, éclats de rire dans la salle. Doria Tillier court vers lui et l’arrête. Il a oublié que Sharon Stone devait monter sur scène pour remettre l’ultime prix.

Et enfin, il a pu lâcher le nom tant attendu: c’est “Titane”, le film choc, sexuel et sanglant, qui remporte la mise. Julia Ducorneau entre dans l’histoire de Cannes en étant la deuxième femme à être sacrée.

“Quand j’étais petite, c’était un rituel chez nous de regarder la cérémonie de clôture avec mes parents et j’étais persuadée que tous les films primés devaient être parfaits (…)”, s’est rappelée la cinéaste. “Maintenant, je suis ici. Mon film n’est pas parfait. On dit même de lui qu’il est monstrueux. La monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail est une force pour repousser les limites de la normalité”, a-t-elle poursuivi. “Il y a tant de beautés, d’émotions à trouver dans ce qu’on ne peut pas mettre dans une case.”

La jeune femme a ensuite remercié le jury de reconnaitre “le besoin avide et viscéral que nous avons d’un monde plus fluide et plus inclusif, d’appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies et de laisser rentrer les monstres”., a-t-elle confié en larmes.

Vincent Lindon, aux côtés de Julia, était très ému. Elle a remercié le jury d’avoir voté “pour un monde plus inclusif”. “Merci de laisser rentrer les monstres”.