Yeumbeul/Sud – O. Sow: “Les politiques doivent cesser de prendre les peuples pour des…”

Oumar Sow, candidat déclaré à la Mairie de la Commune de Yeumbeul/Sud, accompagne à sa manière, la politique sociale du Président de la République. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) et Conseiller spécial du Président Macky Sall était, ce week-end dans son fief.

Belle gifle…

Oumar Sow qui a offert des denrées alimentaires, a aussi, profité de l’occasion pour remettre des matériels de nettoiement et technique aux différentes mosquées et “daaras” de Yeumbeul/ Sud. Ainsi, lors de la cérémonie, le Conseiller spécial du Président Macky Sall a administré “une belle gifle” aux politiciens, selon lui, “sans foi ni loi“.

Des “politiciens à la petite semelle…“

“Aujourd’hui, les hommes politiques doivent cesser de prendre les populations pour des demeurés. Elles ne doivent plus accepter d’être considérées comme un simple bétail électoral. On doit venir à leur rescousse, partager leur joie et leur peine. Mais, malheureusement, des politiciens à la petite semelle comme le ministre Amadou Hott envahissent l’arène pour trahir les idéaux du Chef de l’Etat“.

“Il faut que cela cesse…“

Avant de poursuivre : “Qu’ il accepte la réalité d’en face. Notre Commune de Yeumbeul/Sud n’est pas à vendre. Qu’il se le tienne pour dit. Non à la ‘hottoïsation’ de notre localité ! Il faut que cela cesse. Nous, en ce qui nous concerne, nous poursuivons le combat pour élever le niveau de vie de nos populations mais aussi s’adonner à la vulgarisation de ses immenses projets et programmes pour leur bien-être“.

“Parenthèse douloureuse” pour Yeumbeul/Sud…

Le conseiller du Président n’a pas raté Bara Gaye, actuel maire de Yeumbeul/Sud à qui il demande de préparer ses bagages : “Bara Gaye est une parenthèse douloureuse pour Yeumbeul/Sud. Son magistère a été marqué au fer rouge de la mal gouvernance. Son bilan avoisine zéro. Qu’il prépare ses bagages. Car, on en a vraiment assez de son incapacité à faire bouger les lignes“.