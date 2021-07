Espace: la capsule du milliardaire Jeff Bezos a atterri sans encombre après son vol

L’homme le plus riche de la planète, l’Américain Jeff Bezos a atterri ce mardi 20 juillet 2021 après le premier vol habité vers l’espace de son entreprise Blue Origin, marquant ainsi une nouvelle étape pour la bourgeonnante industrie du tourisme spatial.

La capsule transportant M. Bezos et trois autres astronautes s’est posée dans le désert du Texas après un vol d’environ dix minutes où il a dépassé l’altitude de 100 km qui marque la ligne Karman, la limite reconnue internationalement entre l’atmosphère terrestre et l’espace.

Le propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant quatre personnes, s’est envolé à 08h11 (13h11 TU), avec quelques minutes de retard sur l’horaire prévu, depuis un site isolé dans le désert occidental du Texas, à 40 km de la petite ville de Van Horn.

En apesanteur

Aux côtés de Jeff Bezos dans ce vol entièrement autonome figuraient son frère Mark, la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen, qui sont devenus respectivement l’astronaute la plus âgée et le plus jeune de l’Histoire.

Ils ont pu admirer la courbe de la planète bleue et le noir profond du reste de l’univers, depuis de larges baies vitrées comptant pour un tiers de la superficie de la cabine. Après quelques minutes en apesanteur, la capsule est redescendue une chute libre avant de déployer trois parachutes géants, puis un rétropropulseur pour atterrir délicatement dans le désert après un vol d’environ dix minutes.

À leur sortie, les quatre passagers, en bonne forme, ont été accueillis par des cris de joie des équipes de Blue Origin. Jeff Bezos arborait un chapeau de cow-boy à sa sortie du module. Le propulseur est lui revenu de manière autonome vers une aire d’atterrissage près du site de lancement.

Le 11 juillet, le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a, lui aussi, franchi les confins de l’atmosphère terrestre, coiffant au poteau l’ex-PDG d’Amazon dans cette bataille de milliardaires. Mais le Britannique n’a atteint que 86 km d’altitude avec son vaisseau Virgin Galactic. Jeff Bezos, 57 ans, insiste toutefois que cette course vers les étoiles « n’est pas une compétition ».