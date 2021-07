CEM de Hann: L’IA de Dakar contre l’exclusion des élèves

« La démarche du conseil de discipline est normale. Ils ont demandé l’exclusion définitive de ces élèves de 6e et de 5e. Ce que je n’ai pas encore entériné car, il faut d’abord écouter les élèves et savoir ce qui les a motivés à poser de tels actes », a confié l’Inspectrice d’Académie de Dakar, Mme Khadidiatou Diallo, à la source dudit journal. Selon l’IA de Dakar, Il y’a une autre stratégie pour les remettre sur le droit chemin, sinon la liste des délinquants risque simplement de s’allonger.

Mme Khadidiatou Diallo rappelle également leur rôle en tant qu’enseignant, c’est de les éduquer non seulement en termes d’enseignement, mais aussi d’un certain nombre de valeurs. “Moi je préfère les sauver que de les mettre dans la rue et les exposer à d’autres risques”, ajoute l’inspectrice d’Académie de Dakar. Elle a indiqué que pour gérer cette question de violence à l’école, beaucoup d’efforts sont nécessaires. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent autour d’une table et voient les véritables causes de ces actes.

Ce qui est clair, selon elle, c’est que les sanctions sont imminentes et elles devront être aussi pédagogiques. D’ailleurs, les concertations qui doivent être menées par les acteurs, devront prendre aussi en compte la question des valeurs dans le milieu scolaire, qui avait été prônées par le ministère de l’Education nationale et qui peuvent être une des solutions pour éviter de tels dérapages.