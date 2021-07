L’OMS Europe recommande d’augmenter les tests gratuits face au variant Delta

L’OMS Europe et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont conjointement demandé aux pays européens de “renforcer leurs efforts” pour prévenir les contagions, dans un communiqué commun.

“L’OMS recommande que les pays augmentent l’accès aux tests gratuits, développent le séquençage, incitent les cas contacts à se mettre en quarantaine et les cas confirmés à l’isolement, renforcent le traçage pour briser les chaînes de transmission et s’assurent que les plus à risques soient vaccinés”, indique l’organisation onusienne.