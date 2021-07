Awa Diop du Pds : quand la lionne était contre les départs de Idy, Macky, Aminata Tall…

Babacar Gaye se remémore aussi de cette journée où la dame a débarqué sans crier gare dans son bureau au Palais pour se plaindre d’une décision de Wade qui avait finalement fini par reculer. En 2012, après la perte du pouvoir, elle a remis les clés de la structure du Mouvement des femmes du Pds à Me Wade.

Très discrète lors de la 12ème Législature (2012-2017), elle avait pris ses distances avec les Libéraux. On se souvient qu’elle faisait partie du groupe de Modou Diagne Fada contre Aïda Mbodj en 2015 lors de la bataille pour le contrôle du groupe parlementaire du Pds.

Durant son parcours au Pds, elle a été parfois traitée d’«infidèle» au Pape du Sopi. «D’abord pendant les élections municipales et élections générales de 1998 à Rufisque, ensuite dans l’affaire Ousmane Ngom en 1998 et enfin après la perte du pouvoir, les comploteurs, les abonnés aux calomnies ont toujours tenté de te présenter comme l’infidèle. Ils ont toujours échoué dans leur dessein de te remplacer et de trouver une remplaçante (Aminata Tall de Section bleue, Awa Guèye Kébé, Aïda Mbodj, Aïda Ndiongue et in fine Woré Sarr), sans succès, car Dieu a toujours été du côté des justes», rappelle Babacar Gaye.

Dans un entretien avec L’Observateur en juin 2015, Awa Diop déclarait que «la dignité (était) en train de quitter le Pds». Et elle s’opposait à l’exclusion de Modou Diagne Fada.