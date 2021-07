Soutien aux PME touchées par le COVID : SID et BNDE signent un accord de financement de 12 millions d’euros

Cet important accord fait partie de l’allocation de la ligne de financement COVID-19 de 250 millions de dollars déployée par la SID en soutien au secteur privé touché par la pandémie, en s’appuyant sur l’expertise du système bancaire de ses pays membres.

M. Ayman Amin Sejiny, PDG de la SID et M. Mamoudou Deme, Président du Conseil d’Administration de la BNDE au nom de M. Thierno Seydou N. SY, Directeur Général de la BNDE, ont signé l’accord de ligne de financement.

Un financement intégrateur confirmé à la charria Ce financement de la SID aidera à élargir les offres de produits de la banque en fournissant un financement conforme à la charia en réponse à la demande croissante de finance islamique pour soutenir les projets et les industries touchés par la COVID-19.

A cette occasion, M. Ayman Sejiny a commenté : « La coopération continue entre la SID et la BNDE, banque pionnière pour les PME, ce qui permettra de maintenir les entreprises ouvertes et de préserver les emplois, ce qui est conforme aux engagements de la SID envers le Sénégal afin d’aider à surmonter l’impact négatif de la pandémie de la COVID-19 et renforcer l’inclusion financière. Nous ne doutons pas que la ligne de financement apportera un soutien aux entreprises du secteur privé qui ont été touchées par la pandémie »

M. Thierno Seydou N. Sy, Directeur Général de la BNDE a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec la SID. Grâce à ce dernier, nous nous engageons en outre à fournir une large gamme de services bancaires professionnels conformes aux besoins commerciaux des clients tout en promouvant l’entrepreneuriat privé en République du Sénégal.

La ligne de financement permettra à la banque de soutenir plusieurs PME en finançant des projets dans divers secteurs vitaux tels que la production, l’agriculture, la construction et les transports.

M. SY a ajouté : « Nous remercions la SID d’avoir étendu cette facilité en ces temps difficiles causés par la pandémie de la COVID-19, alors que les banques se doivent de soutenir leurs clients, en particulier les PME».

Rewmi