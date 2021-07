A.B.M: “La loi anti-terroriste de Macky était pour légitimer ce scandale mondial causé par Pegasus”

Le délégué général adjoint du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France dégage), Alioune Badara Mboup estime que la loi anti-terroriste de Macky Sall était pour anticiper et légitimer ce vaste scandale mondial provoqué par Pegasus, un puissant logiciel espion israélien, pour le compte des dictatures.

Une arme numérique…

Selon Alioune Badara Mboup, Frapp et Cie avaient averti que si Macky Sall et son gouvernement n’avaient pas condamné les violences de l’État israélien sur la Palestine, préférant les mettre dos à dos, c’est juste que Israël a mis entre les mains du Sénégal une arme numérique utilisée pour l’espionnage des journalistes, avocats et opposants politiques.

Matériel espionnage…

“On se rappelle tous ce matériel d’espionnage saisi par la sécurité de Ousmane Sonko avec des agents qui faisaient pied de grue devant la maison de l’opposant“, ajoute-t-il. Il poursuit: “ou lors des élections présidentielles au Sénégal, des centaines de faux comptes favorables au régime et dont une partie de l’activité était liée à une entité commerciale israélienne, étaient supprimés par Facebook car ces faux comptes critiquaient diverses personnalités politiques“.