Faux bond aux Jo de Tokyo : Le gros ratage de Macky

Sous le motif de la crise sanitaire créée par l’éruption du variant Delta, le président de la République Macky Sall a annulé au dernier moment le déplacement qu’il devait effectuer à Tokyo, au Japon, pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques «Tokyo 2020», qui a eu lieu hier jeudi. Il avait été prévu, s’il y avait pris part, qu’il soit l’un des porteurs de la flamme olympique. Un honneur qui n’est pas donné à n’importe qui, et a fini par échoir au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebre­yesus.

Les Japonais et le Cio voulaient rendre hommage à un Africain, ami de leur pays. Un Ethiopien a pris au pied levé la place d’un Sénégalais. L’hon­neur est sauf pour les organisateurs des Jo, mais le Sénégal a énormément perdu au change.

Si notre pays, à travers son chef de l’Etat, a été distingué en cette période très sensible sur les plans sanitaire et économique, ce n’est certainement pas par son importance géographique ou économique. Sur la carte du monde, le Sénégal n’est que le bout extrême à l’ouest du continent africain. Et ce ne sont pas les ressources de son sol et de son sous-sol qui le rendent audible sur la scène internationale. Si le Sénégal compte dans le concert des Nations, c’est d’abord du fait de la qualité de sa diplomatie.

Partout où se joue le destin du monde, depuis le Président Senghor, le Sénégal a toujours marqué sa présence. La diplomatie sénégalaise a depuis longtemps, en plus de notre système démocratique, été notre atout le plus important, et l’une des richesses qui comptent le plus pour nous. Avant l’or, le pétrole ou le gaz. Nous pourrions même dire que c’est l’une de nos ressources renouvelables des plus prisées par nos partenaires. Elle nous a valu de nous distinguer dans toutes les circonstances, même les plus inattendues.

Le faux bond de Macky aux Jo de Tokyo n’aura peut-être pas des conséquences rédhibitoires sur nos relations avec le Japon. Sans doute nos amis nippons comprendront et accepteront l’excuse de la résurgence du Covid-19, au moment où leur pays lui-même est en train de faire preuve de beaucoup d’imagination pour ne pas se laisser déborder par la pandémie. Cela n’empêche pas de déplorer l’opportunité manquée, offerte par l’impact mondial de cet évènement planétaire. A-t-on mesuré, dans les officines de la Présidence, ce qu’aurait pu rapporter la diffusion en direct, sur toutes les télés du monde, de l’image du Président Macky Sall brandissant la flamme olympique ? En prélude à l’organisation des Joj en 2026, aurions-nous pu avoir meilleure publicité ? Quels gains en aurions-nous pu tirer ? Malheureusement, pour de basses considérations de politique intérieure, on a fait faire un gros flop à notre diplomatie.

Par Mohamed GUEYE – mgueye@lequotidien.sn