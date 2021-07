Locales 2022: “Macky reste dans le Njucc-Njacc. Il ne sait faire que ça…”, Abass Fall, Pastef

Selon Abass Fall, coordonnateur de Pastef à Dakar, leur parti ne sera jamais dans une position de spectateur. Au contraire. Il invite les militantes et les militants à maintenir le rythme pour renforcer leur position à Dakar. A l’en croire, leur seule ambition est de faire de cette capitale l’une des plus attrayantes et des plus vivables du monde. Et il suffit de le vouloir.

“Dans cette logique, nous nous ouvrirons à ceux qui souhaitent partager cet idéal avec nous, mais nous ne serons jamais dans les compromis qui relèguent au second plan les intérêts des populations. Nous invitons les Sénégalais, surtout les jeunes qui ont des CNI, à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. Ceux qui n’en disposent pas, seront assistés et encadrés pour ce faire. Le parti à travers son implantation est prêt à assister ceux qui le souhaitent”, déclare Abass Fall.

D’après le coordonnateur de Pastef Dakar, toujours dans sa logique de Njucc-Njacc dont il disait qu’il en avait fini avec, Macky Sall revient sur ce qu’il sait faire le mieux : la politique politicienne en passant par la mauvaise foi, les reniements, le manque de dialogue, les décisions unilatérales surtout pour ce qui concerne le fichier électoral.

Poursuivant, Abass Fall affirme que “la volonté du chef de l’Etat de créer un désordre administratif encore en 2021, comme ce fut le cas en 2017, pour décourager les Sénégalais à aller voter, reste intacte. Les données politiques ne lui sont plus favorables et il le sait. Il ne lui reste plus qu’à louvoyer, manipuler, et à tripatouiller les textes et à les adapter à sa volonté. Il reste dans le Njucc-Njacc. Il ne sait faire que ça d’ailleurs”.

Pour le membre de Pastef, la détermination de Macky Sall à usurper encore une fois les voix des Sénégalais ne doit pas être plus forte que notre engagement à lui faire perdre ces élections, pour lui rappeler que ce pays ne lui appartient pas.

