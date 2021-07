Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– La région de Manille reconfinée –

Les Philippines, second pays d’Asie du sud-est le plus touché, se préparent à reconfiner 13 millions de personnes de la région de Manille dès la semaine prochaine.

Les restaurants et les rassemblements collectifs sont frappés d’une interdiction immédiate, tandis qu’un confinement de deux semaines va débuter le 6 août.

– Japon: l’état d’urgence étendu –

Le gouvernement japonais a décidé vendredi de prolonger l’état d’urgence à Tokyo et de l’étendre à trois départements limitrophes (Kanawaga, Saitama et Chiba), ainsi qu’à Osaka (ouest).

Face à la nouvelle flambée de cas et à l’engorgement des dispositifs de vaccination, le gouvernement japonais a approuvé vendredi le recours au vaccin d’AstraZeneca pour les personnes âgées de 40 ans ou plus. Jusqu’ici seuls les vaccins de Pfizer et Moderna étaient utilisés dans le pays.

– Chine: la politique du zéro Covid menacée –

La Chine, où des centaines de milliers d’habitants sont confinés et où la souche Delta se propage au mépris de la vaccination, est confrontée à un rebond épidémique qui menace sa politique du zéro cas de Covid.

Le regain de contaminations, encore très limité, touche actuellement cinq provinces et la ville de Pékin.

– Vaccination: troisième dose en Israël –

Israël a lancé vendredi une campagne en faveur d’une troisième dose de vaccin destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Le nouveau président Isaac Herzog et son épouse ont voulu tracer la voie à suivre en se faisant administrer en premier cette troisième dose Pfizer/BioNTech.

Benjamin Netanyahu, désormais chef de l’opposition, a lui aussi reçu une 3e dose.

– Relâcher les mesures barrière favorise les variants –

Alléger les gestes barrière tels que le port du masque et la distanciation physique à un moment où toute la population n’est pas encore vaccinée accroît sensiblement le risque d’apparition de variants du coronavirus résistants au vaccin, montre une étude publiée vendredi par une équipe de chercheurs de plusieurs pays européens.

– La zone euro renoue avec la croissance –

L’économie européenne a profité des progrès de la vaccination contre le Covid-19 et d’une levée progressive des restrictions sanitaires, selon des chiffres publiés vendredi par Eurostat.

Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a rebondi de 2% au deuxième trimestre par rapport au précédent, après deux baisses trimestrielles consécutives.

– Congés pour les fonctionnaires tchèques vaccinés –

Le gouvernement tchèque va offrir deux jours de vacances supplémentaires à chaque fonctionnaire vacciné contre le Covid-19 depuis le 1er janvier.

– Renforts militaires à Sydney –

Environ 300 militaires seront déployés dans les rues de Sydney dans les prochains jours pour veiller au respect du confinement dans la plus grande ville australienne, ont annoncé vendredi les autorités.

Cette mission, qui pourrait débuter dès lundi soir, consistera principalement en des opérations de porte-à-porte pour vérifier que les personnes censées être confinées le sont effectivement.

– Plus de 4,2 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4.202.179 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (612.122), devant le Brésil (554.497), l’Inde (423.217), le Mexique (239.997) et le Pérou (196.214).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-fm/ber/bq/cls