Élection présidentielle 2022 : dates, sondages, actus… La campagne est lancée

L’ESSENTIEL

La campagne de l’élection présidentielle 2022 a bel et bien débuté, les élections régionales de 2021 sont en train d’en donner le ton. Et les candidats déjà déclarés ou encore secrets auront noté une information importante ce mardi 22 juin : les dates des deux tours de cette élection présidentielle ont été dévoilés. Elles doivent encore être confirmées mais France Télévisions annonce tenir l’information de responsables du gouvernement. Le premier tour de l’élection suprême se tiendra le 10 avril, le deuxième le 24 avril 2022, des dates qui doivent prochainement être dévoilées en Conseil des ministres. La France aura alors a nouveau le choix entre tous les prétendants à l’Elysée, qui eux-mêmes se seront imposés comme représentant de leur formation politique. Pour l’heure, selon les sondages, il est très vraisemblable que se dessine un nouveau duel Emmanuel Macron – Marine Le Pen au second tour. Reste qu’un scrutin présidentiel réserve bien souvent de grandes surprises.

Candidats, dates, sondages… Découvrez les informations clés sur la prochaine présidentielle 2022 grâce au menu ci-contre et suivez au jour le jour l’actualité de l’élection grâce à nos chroniques de campagne ci-dessous.