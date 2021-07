GOUVERNANCE LOCALE AfricaTivistes «capacite» 07 communes et municipalités ouest-africaines

Promouvoir l’organisation participative par le biais du numérique notamment avec les acteurs des changements est l’objectif que se fixe l’organisation AfricTivistes. Pour mener à bien cette nouvelle dynamique de Gouvernance locale ouverte, a dit Cheikh Fall, président de l’organisation AfricTivistes, Open GovLab a obtenu la volonté politique de sept (7) communes, notamment les maires de Bissau en Guinée Bissau, Labé et Kouroussa en République de Guinée, Dan-Kassari et Matankari au Niger, Rufisque et Gueule-Tapée-Fass Colobane au Sénégal. « Ils sont engagés pour une gestion inclusive et participative des communes avec les citoyens à travers le numérique », a souligné M. Fall. Pour sa part, Mamadou Aliou Laly Diallo, maire de la commune de Labé(Guinée) a tenu à faire savoir que «c’est avec joie et satisfaction que nous accueillons ce projet. Et d’ailleurs, nous nous sommes porté candidats et on a été retenus parce que nous avons constaté que ce projet vise à nous permettre d’instaurer, de pratiquer une gouvernance locale ouverte, participative pour le citoyen et par le citoyen. C’est la raison pour laquelle, nous sommes venus à Dakar, pour participer au lancement de ce projet afin de marquer notre adhésion à cela parce qu’il nous permet de respecter les principes de redevabilité». Et d poursuivre : « A travers ce projet, nous constatons que nous serons outillés puisqu’aujourd’hui, nous sommes au 21e siècle. Donc, il faut qu’on soit à l’aise d’utiliser les outils numériques qui nous permettent de mettre en œuvre nos programmes de développement local », a dit le maire de Labé. A noter par ailleurs que le séminaire d’AfricaTivistes a été l’occasion de mettre en place le premier réseau d’élus locaux africains pour la Gouvernance locale ouverte. BARTHELEMY COLY (STAGIAIRE) SUDONLINE