Plus loin avec… Saër Diop, candidat déclaré à la mairie de Diourbel

«Que ce soit Dame Diop ou moi, nous ferons tout pour que Bby triomphe»

Le responsable de l’Apr à Diourbel compte bien être de la course à la mairie. Saër Diop n’exclut, à défaut, de postuler pour le département. Si cet ancien de Rewmi, ingénieur polytechnicien, est aujourd’hui directeur général de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie (Aeme), c’est, selon lui, grâce à ses résultats aux Locales de 2014 sous sa propre bannière.

Racontez-nous l’épisode de votre candidature à la mairie de Diourbel en 2014 !

En 2014, j’avais choisi d’aller aux Locales avec ma propre liste dans la commune de Diourbel et nous avions quand même pu avoir un résultat assez honorifique en étant troisième sur 16 listes derrière la coalition de l’opposition qui était vainqueur et celle de Benno bokk yaakaar qui était arrivée en deuxième position. Nous pouvons simplement considérer que nous étions les vainqueurs parce qu’on était parti seul. En 2016, nous avons accompagné le président de la République lors du Référendum. Nous avons battu campagne pour le «oui» et c’est ce qui a permis de renverser la tendance avec une victoire. Nous avons continué à accompagner le président de la République en 2017, lors des élections législatives et je pense que la coalition avait largement gagné à Diourbel. En 2019 également, lors de l’élection présidentielle, c’était la même chose et le Président avait gagné la commune et le département de Diourbel.

Qu’est-ce qui est à l’origine de votre séparation avec Idrissa Seck ?

Avec Idrissa Seck, nous avons cheminé ensemble de 2012 à 2014 parce que nous croyions à cette époque à son projet politique et à sa personne. Mais quand je fais de la politique, c’est exclusivement pour l’intérêt de ma localité. Je n’avais pas vu cette considération et j’ai simplement cessé mes activités au sein de Rewmi. C’est ainsi que j’avais créé mon mouvement «Benno soppi Ndia­rème». Et c’est sous cette bannière que j’ai pu avoir des résultats satisfaisants lors des élections locales de 2014. Et c’est grâce à ces résultats que Mme Aminata Tall a fait le rapprochement entre le président de la République et moi. Je m’étais ainsi engagé à l’accompagner.

Allez-vous tenter une deuxième candidature à la mairie de Diourbel pour les prochaines élections ?

Moi ? Je pense que je l’ai dit et redit. J’étais candidat bien avant 2021. Donc nous avons des ambitions, mais puisque nous sommes déjà dans une coalition, on ne peut être que candidat à la candidature de la coalition Benno bokk yaakaar. En tout cas, nous allons déposer sur la table du Président Macky Sall nos ambitions de diriger une commune ou un département.

Aminata Tall a récemment reçu le ministre Dame Diop, candidat à la mairie. Quelle lecture en faites-vous ?

La présidente Aminata Tall est dans son rôle, et tout ce qui l’intéresse c’est d’encadrer les jeunes de Diourbel. Et si elle a changé de lieu de vote, c’était juste pour nous mettre à l’aise parce qu’elle n’avait plus rien à prouver aux Diourbellois. Je sais qu’elle fera de son mieux pour nous rapprocher parce qu’elle a plus d’expérience. Que ce soit Dame Diop ou Saër Diop, nous sommes tous des jeunes de Diourbel et nous ferons tout pour travailler ensemble afin que la coalition Bby triomphe au soir du 22 janvier 2022.

Si Aminata Tall soutenait la candidature de Dame Diop, seriez-vous prêt à vous ranger derrière lui ?

Madame Aminata Tall ne soutient pas une candidature, elle va travailler à ce que le meilleur schéma soit fait pour Diourbel. Je suis un militant discipliné. Et en tant que tel, si on arrive à discuter d’un schéma, nous allons partir aux élections sur cette base.

Dame Diop, Moustapha Guèye et vous, trois potentiels candidats à la mairie de Diourbel. Est-ce la meilleure démarche pour votre coalition ?

Personnellement, je ne suis pas dans des duels, mais il faut juste comprendre que nous sommes en politique et il y a beaucoup de possibilités. Les responsabilités que nous pouvons occuper ne se limitent pas seulement à la mairie, car le département est aussi important. Si les populations pensent que Saër est beaucoup plus utile pour le département, nous sommes preneurs tout en sachant que nous avons tout ce qu’il nous faut. D’aucuns disent que la posture de ministre est incompatible avec le Conseil départemental. Mais également, Moustapha Guèye n’a pas à faire des propositions, il peut tout simplement déposer sa candidature puisque c’est le Président qui va prendre la décision finale. Je pense qu’on doit travailler pour l’unité de la coalition dans la commune. C’est ce que je souhaite et je suis en train de faire des démarches dans ce sens. J’ai même reçu le frère Moustapha Guèye dans mon bureau la semaine dernière et nos discussions vont dans ce sens.

Propos recueillis par Oumy LY- oumy.ly@lequotidien.sn