Radisson Hotel Group étend sa présence au Maroc avec l’ouverture de quatre hôtels

« Nous sommes ravis de renforcer au Maroc la présence de notre marque phare Radisson Blu ainsi que de nos offres de complexes hôteliers et d’appartements avec services. Le Maroc est l’un de nos principaux marchés en Afrique. Nous cherchons à y implanter 15 hôtels en activité et en développement d’ici 2025. Offrir à nos clients un cadre à Taghazout Bay pour se ressourcer au village de surf numéro un du continent, ou les inviter à s’imprégner de la culture et des beaux paysages d’Al Hoceima et Saïdia, telle est notre ambition. L’ouverture de la résidence balnéaire et des trois resorts permettra de compléter notre offre au Maroc. Les voyageurs pourront désormais jouir pleinement de notre hospitalité « Yes I Can ! » tout en profitant de longues journées d’été relaxantes, que ce soit en famille, en amoureux ou en solitaire » a déclaré Tim cordon, Vice-Président Senior de la zone Moyen-Orient & Afrique de Radisson Hotel Group.

Radisson Blu Resort, Al Hoceima

Situé dans l’une des baies les plus pittoresques de la méditerranée, le Radisson Blu Resort Al Hoceima (https://bit.ly/3yerMO6) est entouré de 26 hectares de forêt de cèdres et profite d’un emplacement idéal en front de mer, à Sfiha. L’hôtel dispose de 432 chambres et suites de luxe au décor moderne et épuré.

Situé à seulement 20 minutes de l’aéroport international Cherif Al Idrissi d’Al Hoceima, le resort offre une escapade qui convient à tous les voyageurs.

Avec sa plage privée longeant les 14 hectares du resort, les clients auront le choix entre se prélasser en toute tranquillité face à la méditerranée, autour de la magnifique piscine, ou dans la pinède centenaire.

Le resort propose également une vaste offre d’installations incluant trois courts de tennis, un terrain de football, un vaste spa équipé de six salles de soins, ainsi qu’une piscine intérieure chauffée, trois hammams et un sauna. Les familles y trouveront leur bonheur avec un Kids Club proposant une large palette d’activités pour les enfants.

Sept restaurants et bars sont mis à disposition des clients du resort. Ils pourront choisir entre plusieurs spécialités et déguster une cuisine internationale au restaurant The Cedar, savourer une cuisine marocaine raffinée au The Safran ou se délecter d’une savoureuse cuisine méditerranéenne au Fish House.

Pour un repas plus léger, ils pourront s’installer confortablement au bord de la piscine au Splash Pool Bar ou se diriger vers le Island Bar situé sur la plage privée du resort. Pour une boisson rafraîchissante, les options incluent l’Open Bar et The Penthouse, un bar premium avec une vue exceptionnelle sur la mer.

Profitant d’une vue exceptionnelle sur la mer et plus de 900 m2 d’espaces intérieurs et extérieurs modulables, le resort est l’endroit idéal pour organiser tous types d’événements dans un cadre idyllique.

Radisson Blu Residences, Al Hoceima

Adjacent au Radisson Blu Resort Al Hoceima et ses installations, le Radisson Blu Residence Al Hoceima (https://bit.ly/3iSCNy4) offre un accès direct à la plage. Les résidents pourront profiter d’une vue panoramique sur la mer, le jardin et les piscines depuis les terrasses des appartements et des bungalows. Ces deniers sont soigneusement décorés avec un mobilier élégant et incluent une kitchenette entièrement équipée.

Les clients pourront profiter de deux piscines et d’une aire de jeux pour enfants. Ils pourront également marcher jusqu’au Radisson Blu Resort Al Hoceima pour accéder à ses nombreuses installations avec des conditions préférentielles.

Surnommée “la perle de la Méditerranée”, Al Hoceima est souvent décrite comme un paradis terrestre en raison de ses nombreuses plages de sable fin, son eau bleue cristalline et ses paysages montagneux offrant une toile de fond spectaculaire à l’une des plus belles baies du Maroc.

L’arrière-pays recèle de trésors naturels pittoresques : grottes, parcs naturels, faune & flore d’exception… que les visiteurs se plairont à découvrir. En mer, une expérience inoubliable ravira les plus chanceux avec trois espèces de dauphins vivants dans cette partie du littoral méditerranée.

Radisson Blu Resort, Saïdia Beach

Le Radisson Blu Resort Saïdia Beach (https://bit.ly/3rG3Kco) est idéalement situé sur la plage à proximité de la marina et du golf de la station balnéaire Saïdia Resorts. Le resort propose 397 chambres et suites spacieuses, lumineuses et au design moderne inspiré d’une architecture marocaine authentique.

Saïdia est connue sous le nom de la « Perle bleue », elle doit cette appellation à ses eaux cristallines et à sa plage qui se trouve être la plus longue du pays. La ville est desservie par l’aéroport international d’Angads de la ville d’Oujda qui se trouve à proximité. Se trouvant au nord-est du Maroc, Saïdia est une vraie invitation à découvrir les rives enchanteresses de la mer méditerranée et le doux climat qui dure toute l’année.

Les clients du resort pourront profiter de trois piscines, se détendre au spa équipé d’un authentique hammam marocain ou se maintenir en forme dans le centre de fitness. Le resort propose des divertissements toute la journée avec des spectacles en direct depuis son théâtre et une large sélection d’activités adaptées à tous les âges, telles que le yoga, le water-polo, la zumba et le beach-football. Le Kids club du resort propose une panoplie d’activités pour enfants.

Avec plus de 800 m2 d’espace de conférence et de banquet personnalisable, le resort est idéal pour organiser des évènements de toutes sortes. Il propose également de multiples options de restauration dans trois restaurants différents.

Le Banzú propose une sélection appétissante de plats de fusion asiatique, tandis que le Sal transporte en Espagne avec des plats et des tapas espagnols authentiques. Pour les délices méditerranéens avec une touche marocaine, les clients pourront déguster le buffet du Mosaico ou se détendre en sirotant une boisson rafraîchissante dans l’un des bars de la piscine, Le Maris Pool Bar et le Turquoise Pool & Drinks. Les clients pourront également regarder jouer leur équipe préférée en dégustant une collation ou une boisson au Zoco Sports Bar, Lounge & Terrace ou contempler le coucher du soleil depuis le bar privé et exclusif du resort, le Wet Bar.

Radisson Blu Resort, Taghazout Bay Surf Village

Idéalement situé dans la station Taghazout Bay, Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village (https://bit.ly/3rTcI6t) est à quelques pas seulement d’une nature séduisante et du meilleur spot de surf du pays. Le resort propose une sélection d’installations parmi lesquelles on trouve un terrain de beach-volley, une académie de surf reconnue ainsi qu’un Kids Club. Conçu avec une approche intégrée et durable, le village offre aux visiteurs un large choix d’activités : surf, ski nautique, golf, rallyes en jeep, … Les clients à la quête de détente pourront profiter de l’ambiance décontractée du village de surf. Ils pourront également profiter d’un soleil marocain radieux en se prélassant au bord de la piscine ou sur une terrasse bien exposée. Les clients pourront également profiter de la salle de sport et du spa du resort entièrement équipés.

Le resort propose un hébergement moderne en chambre, en bungalow et en cabane. Avec trois restaurants sur place, les clients pourront choisir entre The Kitchen, un restaurant avec buffet ouvert toute la journée, Origine, qui propose une cuisine marocaine et internationale à la carte, Panorama Bar & Restaurant, qui propose des plats méditerranéens à la carte, ou encore The Roof, servant des cocktails et des sushis.

En ligne avec l’engagement du Maroc en faveur d’un tourisme durable, les hôtels seront exploités dans le respect de leur proximité avec des merveilles naturelles et viseront à mettre en œuvre le programme d’entreprise responsable de Radisson Hotel Group.

Considérant la santé et la sécurité des clients et des membres de l’équipe comme priorité absolue, chacun de ces hôtels marocains met en œuvre le programme Radisson Hotels Safety Protocol (https://bit.ly/3f5LbcM). Les protocoles de nettoyage et de désinfection en profondeur ont été développés en partenariat avec SGS, le leader mondial de l’inspection, de la vérification, des tests et de la certification. Ils sont conçus spécialement pour garantir la sécurité et préserver la tranquillité d’esprit des clients depuis l’enregistrement jusqu’au départ.

