Élections FSF : Mady Touré maintient sa candidature !

iGFM (Dakar) Mady Touré a annoncé, ce vendredi soir qu’il maintient sa candidature pour briquer le poste de président de la Fédération sénégalaise de football, le 7 août 2021, à l’occasion de l’Assemblée Générale.

C’est à travers une lettre adressée à Louis Lamotte, Coordonnateur de la Commission Chargée du Consensus, que le Président de Génération Foot a apporté sa réponse, comme il l’avait annoncé, ce vendredi 30 juillet 2021. Dans le communiqué, Mady Touré précise que c’est au terme d’une “mûre réflexion et d’une large consultation des acteurs à la base, des amateurs de football et de nombreux concitoyens attachés aux valeurs de transparence, de bonne gouvernance et de renouveau de notre sport-roi”, qu’il a décidé de maintenir sa “candidature à la Présidence de la Fédération de football.”

“J’ai le profil requis et le vécu d’un manager sportif”

Le candidat du Renouveau du football dit avoir “le profil requis et le vécu d’un manager sportif” pour diriger le football sénégalais. Il défiera donc le président sortant Me Augustin Senghor le 7 août 2021, dans un hôtel de Dakar. Le duel Augustin Senghor/Mady Touré aura donc bel et bien lieu.

Rappelons que, ce vendredi, Saër Seck a annoncé son retrait du consensus. Mais contrairement à Saër Seck qui s’est retiré du consensus et qui a aussi renoncé à tout autre poste dans n’importe quelle instance du football sénégalais, Mady Touré a décidé lui de suivre sa logique et “d’aller jusqu’au bout de cette élection.”