La CCR à Sonko: “C’est un virus et variant politique aigri”

iGFM – (Dakar) Après la sortie au vitriol du leader du Pastef contre la gestion de la Covid-19 par le régime, la CCR n’a pas attendu longtemps pour démolir Ousmane Sonko.

En parlant de Ousmane Sonko, la Ccr enrage: “un quidam aux rêves démesurés s’est engagé dans une entreprise de démobilisation des populations dans le but non exprimé de saper la riposte nationale”.

“C’est dans ce contexte de mobilisation nationale que le virus politique tente de nous distraire avec comme variant, un politicien aigri et malhonnête qui cherche à surfer sur le deuil collectif”, rapporte Source A.

Selon le journal, “n’ayant aucune compassion pour les victimes, arrogant et ignorant jusqu’au protocole sanitaire, ce soi-disant opposant pousse le ridicule jusqu’à évoquer un certain échec de la riposte nationale. Homme aux visées funestes, il aurait, sans état d’âme, crié victoire sur le cadavre des malheureuses victimes du virus et tout son discours reste articulé sur la haine viscérale qu’il éprouve à l’endroit du chef de l’Etat”.

“Au lieu d’aller se faire vacciner et sensibiliser les sénégalais à suivre la tendance, le virus personnifié trouve du plaisir à surfer sur le mal qui empêche le peuple de dormir”, a martelé la CCR.