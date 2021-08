Inondations en Allemagne : la justice ouvre une enquête sur la gestion des alertes et des évacuations

Les inondations ont fait au moins 183 morts en Allemagne, dont 135 dans la seule région de Rhénanie-Palatinat où une soixantaine de personnes sont encore recherchées.

La justice allemande a annoncé lundi 2 août se saisir des soupçons de défaillances dans la gestion du système d’alertes et des évacuations de riverains victimes des crues meurtrières dans l’ouest de l’Allemagne mi-juillet, en vue de lancer d’éventuelles poursuites pénales. Le parquet de Coblence examine “l’ouverture d’une enquête préliminaire sur la base de soupçons d’homicides et de blessures involontaires”, selon un communiqué de ce parquet compétent pour la région de Rhénanie-Palatinat, la plus touchée par les inondations. L’objectif est de déterminer si davantage de personnes auraient pu être sauvées.