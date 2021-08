“La Casa de papel” : Netflix dévoile le teaser de la saison ultime, prévue pour le 3 septembre

Netflix nous met l’eau à la bouche en publiant sur les réseaux socieaux un teaser de la cinquième et ultime saison de “La Casa de papel”. Les fans de la série pourront retrouver Tokyo, Denver, Rio et leurs complices dès le mois de septembre.

“Quand on est enfermé depuis 100 heures, qu’on a risqué de mourir (…) ces heures paraissent durer 100 ans”… Les premiers mots prononcées par la narratrice de la série, Tokyo, au début du nouveau teaser de la saison 5 de La Casa de papel font monter l’excitation et l’impatience du public de retrouver enfin leurs braqueurs préférés. Cette dernière saison, très attendue, sera découpée “en deux volumes de cinq épisodes chacun : le premier volume sera disponible dès le 3 septembre, tandis que le second sera diffusé le 3 décembre 2021“, a précisé le géant du streaming Netflix.

Montée d’adrénaline et émotion

Sur un remix instrumental de Mad World du groupe Tears for Fears, le nouveau teaser de La Casa de papel montre une équipe en mauvaise posture. Le professeur est face à l’inspectrice Alicia Sierra, qui le menace avec une arme. Tokyo est attachée avec des chaînes et a perdu connaissance…“J’ai tellement hâte j’en peux plus d’attendre” écrit Shérine sur Twitter, se joignant au 5000 personnes qui ont déjà aimé la vidéo en seulement une heure.

Dans le premier volume, “nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique”, a raconté Álex Pina, le créateur de la série. Le deuxième volume s’attachera davantage à “l’état émotionnel” des personnages et à leur évolution depuis le début de la série.

La Casa de papel est une série qui raconte le casse spectaculaire de la Fabrique de monnaie de Madrid, par des braqueurs menés par un personnage mystérieux, surnommé “le professeur”. Ses 15 premiers épisodes ont été diffusées à l’origine sur la chaîne espagnole Antena 3. Elle a connu ensuite un immense succès dans le monde grâce à sa diffusion sur Netflix, qui a financé les saisons suivantes.

Lauréate de l’International Emmy Award 2018 de la meilleure série dramatique, La Casa de papel est l’une des séries les plus visionnées sur la plateforme. Sa quatrième saison, sortie en avril 2020 sur Netflix, a été regardée par quelque 65 millions de personnes.