Approvisionnement en oxygène : Abdoulaye Diouf Sarr réquisitionne les fournisseurs gaziers

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a rencontré lundi les 4 principaux fournisseurs gaziers du pays. Il a réquisitionné ces fournisseurs de gaz pour que la production d’oxygène soit désormais sous le contrôle du ministère. Autrement dit, toute la production va revenir au ministère qui aura une main mise sur l’oxygène qui sera produit par ces fournisseurs privés.

Lors de la rencontre d’hier entre Abdoulaye Diouf Sarr et les gaziers du Sénégal, « les discussions ont tourné autour de quatre points : l’approvisionnement, la production, la régulation et le suivi ». A en croire le ministère, « producteurs et fournisseurs d’oxygène, pour la disponibilité au maximum de ce premier intrant, premier médicament dans la prise en charge des cas sérieux, l’Etat a ainsi pris une option sur la production d’oxygène de ces gaziers, un produit qui sera essentiellement réservé au système de santé, au vu de l’évolution de la pandémie ».

Pour sa part, « le ministre de la Santé a, par ailleurs, salué l’attitude citoyenne des gaziers qui ont montré toute leur disponibilité et leur engagement à travailler aux côtés du ministère ». Ces gaziers seront intégrés dans le Comité national de gestion des épidémies (Cnge), qui se réunit toutes les semaines.