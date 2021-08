BACCALAUREAT 2021 ZIGUINCHOR 5% d’admis au 1er tour au centre d’Adéane

Des tendances qui installent déjà l’angoisse chez les candidats à cet examen dans la région. Pour la série S2 sur 15 candidats, seul 01 est admis d’office et 05 sont autorisés à passer les épreuves du second tour. Des résultats qui frisent la catastrophe dans cette série scientifique. Autre série où les candidats étaient en difficulté, c’est la série L2 qui n’a enregistré que 08 admis d’office contre 31 admissibles sur un total de 111 candidats. Pour la série L’ sur 80 candidats, seuls 03 ont pu décrocher leur bac dès le premier tour, et 26 sont autorisés à passer les épreuves du second tour. Des résultats nettement meilleurs dans cette série L’ . Dans ce centre d’Adéane sur un total de 206 candidats, 12 candidats ont obtenu leur diplôme du bac dès le premier tour et 62 candidats vont devoir revoir leur copie. Ignace Ndeye SUDONLINE