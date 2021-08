Covid-19 : l’OMS appelle à instaurer un moratoire sur les doses de rappel pour donner la priorité à la vaccination dans les pays pauvres

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le patron de l’OMS a appelé mercredi 4 août à un moratoire sur les doses de rappel des vaccins anti-Covid pour pouvoir les mettre à disposition des pays qui n’ont pu immuniser qu’une partie infime de leur population. “Nous avons un besoin urgent de renverser les choses : d’une majorité de vaccins allant dans les pays riches à une majorité allant dans les pays pauvres”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse de l’OMS, à Genève. Ce moratoire devrait durer “au moins jusqu’à la fin septembre”. Suivez notre direct.

Les fêtes de villages, kermesses et bals interdits en Haute-Corse. Après l’annonce du déclenchement du “plan blanc” mardi, la Corse prend, mercredi 4 août, de nouvelles mesures pour endiguer la progression de la quatrième vague de Covid-19. L’obligation du port du masque à l’extérieur est étendue à plusieurs villes dont Ghisonaccia, les rassemblements festifs de plus de 10 personnes sont interdits et les activités des bars, restaurants et campings devront s’arrêter à une heure du matin, a annoncé le préfet de Haute-Corse, François Ravier.

Le “plan blanc” est déclenché en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte-d’Azur activent à nouveau le dispositif “plan blanc” pour permettre aux établissements de soins de faire face à une augmentation sensible des hospitalisations, a annoncé l’Agence régionale de santé mercredi. En une semaine, “les hospitalisations pour Covid ont connu une augmentation de 56%”. Le taux d’incidence dans la région a également fortement augmenté en une semaine, atteignant 562, contre 404 fin juillet.

Dix lits de réanimation supplémentaires dans les Antilles. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le doublement du nombre de lits de réanimation actuellement déployés par le Service de santé des Armées (SSA) dans la zone Antilles-Guyane.

La Guadeloupe reconfinée. L’archipel va être reconfiné pour au moins trois semaines à partir de mercredi soir face à la hausse fulgurante des cas, ont annoncé les autorités locales. Cette mesure est assortie d’un couvre-feu strict de 20 heures à 5 heures, et de restrictions de déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile.