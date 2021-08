DIOURBEL – BACCALAUREAT LES PREMIERS TENDANCES JUGES SATISFAISANTS

Au jury 1757 du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel, en L’1 sur 100 candidats inscrits, il y a 8 admis d’office et 34 admissibles. En S 3, il y avait 5 inscrits, un candidat admis d’office, 4 ajournés avec une mention assez bien, en S2, sur 176 inscrits ,59 sont admis d’office et 50 admissibles. Il y a 9 mentions assez bien, 2 mentions bien et une mention Très bien. En S1 tous les 8 inscrits sont admis d’office avec des distinctions, une Très bien ,4 Bien et 3 Assez bien. Adama NDIAYE SUDONLINE