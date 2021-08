Gestion de la crise sanitaire : «Noo Lank» en phase avec le Dr Babacar NIANG

Le collectif s’est fendu d’un communiqué pour fustiger l’attitude du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui tente de discréditer un médecin qui a permis d’arriver à « la décision de l’Etat du Sénégal d’assurer une prise en charge globale des besoins en oxygène des centres hospitaliers et cliniques privées ». Selon Noo Lank, une forte mobilisation doit être faite autour du médecin pour éviter sa ‘liquidation professionnelle’.

« Il est inacceptable qu’il fasse l’objet d’une quelconque menace. La démarche de plainte à son endroit viserait plutôt à l’intimider, lui et tout autre acteur qui serait tenté de dénoncer de possibles actes de détournement. Ses déclarations quant à un éventuel détournement de matériels médicaux ne sont pas une première et devraient plutôt être utilisées pour mener une enquête et non pour l’intimider», déclare le collectif.

Poursuivant, « Noo Lank », qui se dit solidaire au Dr NIANG, appelle les Sénégalais à faire de même. « Le Dr NIANG a eu quand même le courage et le mérite d’avoir alerté et posé le débat sur la gestion en général de la crise. Les Sénégalais reconnaissent le Dr NIANG comme un lanceur d’alerte, une source d’information, un professionnel de la santé crédible en plus d’être une référence dans la lutte contre la pandémie », souligne le collectif.

A noter que le Dr NIANG, qui a révélé que du matériel médical du public a été vendu à des cliniques privées, est, en ce moment, dans les locaux à la Brigade de Recherches de Faidherbe (BRF) de la Gendarmerie où il serait auditionné.

