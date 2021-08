Mali: le plan d’action du Premier ministre Choguel Maïga adopté

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a présenté son plan d’action gouvernementale 2021-2022 devant les membres du Conseil national de la transition, à Bamako. “Parce que les élections sont un processus et non une fin en soi, nous devons œuvrer à leur réhabilitation et à leur crédibilité”, déclare-t-il. Les membres du Conseil national de la transition ont, malgré les doutes, plébiscité le plan d’action par 102 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Les détails dans ce journal.

Au moins 16 civils ont été tués lundi en Ituri, province troublée de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dans une nouvelle attaque attribuée au groupe armé d’origine ougandaise ADF, a-t-on appris mardi de sources militaire et locale. Les médecins des hôpitaux publics au Nigeria ont entamé lundi une grève pour protester contre le non-paiement d’arriérés de salaires et le manque de moyens dans les hôpitaux du pays, le plus peuplé d’Afrique qui craint une troisième vague de coronavirus. Ce mardi nous revenons sur un phénomène très inquiétant au Burkina Faso: des enfants ont été recrutés par des groupes jihadistes. La pauvreté, la violence et la crise du Covid ont détérioré la situation des enfants burkinabè, qui sont plus isolés. L’ONU appelle à une action rapide pour mettre un terme à ce phénomène naissant , en aidant les enfants et non pas en les emprisonnant. Alassane Ouattara déclaré cas contact. Le président ivoirien aurait, d’après le communiqué de la présidence, été en présence d’une personne déclarée positive au COVID-19. Il sera donc en confinement. Dans cette édition nous vous emmenons au coeur de l’atelier “Inina Arts” d’Evelyne, une couturière burundaise à l’ imagination débordante. Elle a lancé son entreprise à Bujumbura et propose à ses clientes des robes, combinaisons et manteaux des plus originaux. Cheffe d’édition : Célia Caracena FRANCE24