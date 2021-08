Tesla se lance dans les robots humanoïdes

Le fantasque entrepreneur a promis pour l’année prochaine un premier prototype du “Tesla Bot”, qui aura cinq doigts aux mains et une silhouette androgyne noire et blanche.

Tesla fait l’objet d’enquêtes sur ses technologies d’assistance à la conduite “Autopilot” et “Full Self driving” (FSD). Elles sont accusées de faire croire à tort aux automobilistes que les véhicules peuvent se conduire presque seuls. Mais ce sujet n’a pas été abordé pendant les deux heures et quelque de conférence et questions du public diffusées en ligne en direct.