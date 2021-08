Tourisme: à bord du “Wonder of the Seas”,le plus gros bateau du monde

La course au gigantisme des paquebots se poursuit avec un nouveau record battu sur les chantiers de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Nommé Wonders of the Seas, “merveille des mers”, un paquebot long de 362 mètres vient de partir pour quatre jours de test, avant de rejoindre la Chine.

Il effectue une dernière manœuvre dans les eaux de la Loire, avant de goûter pour la première fois à l’océan. Après trois ans de travaux, le Wonder of the Seas sort enfin de son berceau, devant le regard des spectateurs. “C’est une grosse bête“, sourit une passante. En effet, c’est le plus grand bateau du monde. Haut comme un immeuble de 20 étages, il mesure 362 mètres de long.

Jusqu’à 7 000 passagers à bord

À bord, 2 870 cabines peuvent accueillir 7 000 passagers. Ce vendredi 20 août, 500 professionnels partent en mer pour effectuer une série de tests, de stabilité ou encore d’électricité, afin de valider la conformité du navire. Le Wonder of the Seas ne sera livré qu’en novembre à son propriétaire américain, le deuxième armateur mondial. Pour les chantiers de l’Atlantique, cela représente une manne financière d’un milliard d’euros. Le paquebot doit rejoindre Shangaï (Chine), son port d’attache, en février prochain pour une exploitation commerciale dans toute l’Asie.